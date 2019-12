Ultima partita del girone d’andata: OraSì Ravenna affronta XL Extralight Montegranaro

Domenica 15 dicembre si chiude il girone d’andata del campionato di serie A2 LNP, con tutte le gare della tredicesima giornata che si giocheranno alle ore 18, per garantire la contemporaneità e definire la griglia delle partecipanti alla final eight di Coppa Italia. L’OraSì Ravenna, che si è assicurata con un turno di anticipo l’accesso alle fasi finali della manifestazione, sarà impegnata al Pala de Andrè contro la XL Extralight Montegranaro.

Il prepartita, nelle parole di coach Massimo Cancellieri e di Kaspar Treier. “Indipendentemente dai risultati Montegranaro è estremamente viva a livello emotivo e questo ci deve mettere in guardia – commenta il tecnico giallorosso – Quello che sta succedendo sul mercato può permettere, a chi resta e giocava meno, di mettersi in mostra e in questo modo la squadra può diventare ancora più pericolosa, perché quando si ha la possibilità di poter mostrare ciò che si sa fare, solitamente si fanno delle buone partire. Per questo giocatori che finora hanno giocato poco potrebbero avere degli exploit che domenica non dovranno assolutamente sorprenderci”.

“Per noi sarà una partita come le altre, che dovremo essere bravi ad affrontare con la giusta attenzione senza guardare la classifica – aggiunge Treier – Loro hanno due americani forti e buoni giocatori italiani, noi dobbiamo restare concentrati sulle nostre cose per confermare questo nostro buon momento”.

Gli arbitri saranno Duccio Maschio di Firenze, Marco Rudellat di Nuoro, Sebastiano Tarascio di Priolo Gargallo (SR).

All’ingresso del Pala de André saranno disponibili 120 panettoni, acquistabili con un’offerta minima di 5 euro, il cui ricavato sarà devoluto in beneficenza a favore del piccolo Giovanni, un bimbo di soli 3 anni affetto da malattia molto rara, l’emimelia tibiale, una malformazione che consiste nella parziale o totale assenza della tibia. Il piccolo ha dovuto affrontare un costosissimo intervento negli Stati Uniti e deve continuare delle terapie al costo di 300 dollari l’ora.

Diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp).