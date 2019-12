Il Russi batte il Rimini 2-0. Ora è secondo in classifica

Determinazione, grinta e cinismo. In una giornata di scarsa brillantezza, il Russi Calcio a 5 ha frullato questi ingredienti e ha bevuto l’intruglio energetico; il cocktail ha permesso ai falchetti di superare tra le mura amiche sabato scorso,14 dicembre, il Rimini per 2 – 0, grazie alle reti di Gurioli e R. Babini.

Il match non è stato particolarmente spettacolare e gli arancioneri hanno rischiato pochissimo nell’arco della sfida.

L’ottavo successo consecutivo ha consentito ai ragazzi di Balducci di chiudere il girone d’andata al secondo posto in solitaria in classifica con 32 punti. Per terminare il 2019 nel migliore dei modi, il Russi sabato alle 18.30 cercherà di battere in casa il Balça, quarto della classe.

TREDICESIMA GIORNATA

Russi Calcio a 5 – Rimini 2 – 0

Marcatori: Cedrini, R. Babini.