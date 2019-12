My Mech La Greppia Cervia cede fuori casa alla Libertas   Forlì (3-0)

Dopo aver superato l’Academy Ravenna, penultima della classe, la My Mech La Greppia Cervia ha inciampato sulla Libertas Forlì, uscendo sconfitta 3-0 (25-23, 25-19, 25-23) al termine di un match tirato ed in bilico fino all’ultimo punto nonostante il risultato apparentemente netto. Con questo risultato le gialloblù sono scivolate al 7° posto a -5 dalla zona playoff.

La formazione di coach Michele Briganti ha giocato alla pari delle avversarie il 1° e il 3° set, andando ad un passo dall’impresa. Solo nel 2° parziale le padrone di casa hanno spinto sull’acceleratore, lasciando le avversarie a quota 19. Top scorer delle cervesi è risultata ancora una volta la capitana Alessandra Agostini, capace di mettere a terra 13 palloni, di cui 11 in attacco e 2 in battuta.

Sabato prossimo, alle 18.30, per l’ultima gara dell’anno solare, valida per la decima giornata del campionato di serie C femminile, la My Mech La Greppia Cervia, ospiterà al centro sportivo ‘Le Roveri’ di Pisignano, il fanalino di coda Teodora Ravenna, ancora fermo al palo di partenza.

IL TABELLINO:

Libertas Forlì-My Mech La Greppia Cervia 3-0

(25-23, 25-19, 25-23)

LIBERTAS FORLÌ: Campana, Emiliani, Gallo, Giunchi, Gregori (L1), Nanni, Toni, Toresi; ne: Cassinadri, Brasina, Ikenna, Lombardi, Macchi

(L2). All. Polo.

MY MECH LA GREPPIA CERVIA: Agostini 13, Magnani 4, Villa 7, Petrarca 6, Di Fazio 7, Caniato 6, Murer 4, Ravaioli (L1), Proietti De Marchis 1; ne: Fontana (L2), Zatti, Colombo, Nini. All. Briganti.

Arbitri: Garattoni e Ragone.

La classifica dopo la nona giornata di andata (la prima è promossa in B2; seconda e terza ai playoff; le ultime 4 retrocedono in D): Budrio* 22; Cattolica* 20; Bellaria 19; Forlì 16; Massa Lombarda, Acsi Ravenna 15; My Mech La Greppia Cervia 14; San Mauro Pascoli 13; San Marino 12; Riccione, San Martino in Strada 6; Academy Ravenna* 4; Teodora Ravenna 0. (* = una gara in più)