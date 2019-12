Emma Bulzoni di Edera Ravenna fra le migliori ginnaste in Italia al campionato nazionale Junior

Sabato 14 Dicembre si è svolta a Nocera Inferiore (SA) la fase Nazionale del Campionato Individuale Gold Junior/Senior una delle gare più prestigiose e importanti dei campionati del circuito Gold FGI. Emma Bulzoni di Edera Ravenna era presente alla competizione dopo aver ottenuto la qualificazione durante le fasi regionali e la fase zonale del campionato ed inoltre Emma era l’unica ginnasta a rappresentare la città di Ravenna a questo campionato.

La gara prevedeva due fasi una di qualificazione e una di finale, Emma dopo un’ottima fase di qualificazione presentando 3 ottime performance è riuscita a centrare la finalissima riservata alle migliori ginnaste d’Italia e a concludere la competizione dopo un’eccellente prestazione alle clavette con la 15esima posizione nazionale, accanto alle migliori ginnaste del panorama italiano nella categoria J2 riservata alle ginnaste classe 2005.

Grande soddisfazione per la società ravennate e per lo staff tecnico guidato da Camilla Casadio e Sara Tiene insieme al mental coach Enrico Bartolini per questo importante risultato.