Il Noceto si impone 38-5 sul Romagna

Il Romagna RFC non raccoglie punti sul difficile campo del Noceto: gli emiliani si impongono 38-5 concedendo ai galletti solo una meta nel finale dell’incontro. Con una delle forze del girone, che grazie alla vittoria di oggi agguanta in vetta I Medicei, i galletti tentano il tutto per tutto ma senza riuscire a arginare l’iniziativa della squadra nocetana, a segno con 6 mete.

Dopo aver mancato l’occasione di portarsi in vantaggio da calcio di punizione, all’8 minuto, i galletti subiscono il gioco del Noceto, che al 12’ si porta in vantaggio con una meta trasformata. A metà del parziale arriva la meta del raddoppio, seguita da un’ulteriore marcatura pesante che chiude il primo tempo con un secco 19-0 a favore dei padroni di casa.

Il Noceto si assicura il bonus offensivo al 12’, con una meta di punizione che fa prendere il largo ai padroni di casa, che vanno a segno in altre due occasioni portandosi avanti per 38-0. Soltanto al 32’ i galletti riescono a sbloccare il proprio score dallo zero, con la meta di Fantini – non trasformata da Gallo, che chiude il match sul 38-5.

Non cambia dunque la classifica dei galletti, che restano in coda a quota due punti, ma non cambia nemmeno il divario dalla coppia che li precede formata da Perugia e Cavalieri Prato, a loro volta oggi rimaste a secco di punti.

Domenica è in programma l’ultimo appuntamento dell’anno: allo Stadio del Rugby di Cesena i galletti incontreranno l’Unione Rugby Capitolina.

Il Tabellino

Rugby Noceto – Romagna RFC 38-5 (mete 6-1; primo tempo 19-0; punti conquistati 5-0)

Domenica 15 dicembre, Stadio Nando Capra, Noceto

Campionato di Serie A 2019-20 (girone 3) – VII giornata

Rugby Noceto: Garulli, Passera (12’ st Pagliari), Greco, Illari Malinovskyy, Masini, Cipriani (28’st Pagliarini), Albertini. Casali, Berghenti, Serafini, Bongiorni, Boccalini (1’ st Pagliari), Lanfredi (1’st Galliano, 20 st’ Gabelli), Buondonno (19’st Savina), Lanzano (1’ st Demaldè). A disp: Marcoleoni, Orsenigo. All: Frati

Romagna RFC: Gallo, Spighi, Fiori (29’ st Paganelli), Di Lena, Tauro, Martinelli (1’ st Ravaioli, 20’ st Greene), Strada P (1’ st Onofri), Lamptey, Scermino, Villani, Bertoni, Pirini (1’ st Buzzone), Fantini (33’ st Mazzone), Manuzi (20’ st Velato), Strada M (29’ st Coppola). All: Luci

Arbitro: Sgardiolo

Marcature:

Primo tempo: 12’ m e tr Cipriani (7-0), 19’ m Illari Malinovskyy nt (12-0), 27’ m Passera tr Cipriani (19-0)

Secondo tempo: 12’ m di punizione Noceto (26-0), 20’ m Savina nt (31-0), 28’ m Serafini tr Pagliarini (38-0), 32’ m Fantini nt (38-5)

Cartellini: giallo 2’ st Ravaioli

Campionato di Serie A –VII giornata: Noceto-Romagna 38-5, I Medicei-Napoli Afragola 18-12, Amatori Catania-Perugia 46-14, Unione Capitolina-Civitavecchia 59-17, Pesaro-Cavalieri Union 26-17

Classifica: I Medicei e Noceto 29, Capitolina 25, Afragola e Amatori Catania 24, Pesaro 14, Civitavecchia 12, Perugia e Cavalieri Union Rugby 8, Romagna 2