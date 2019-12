La Fenix Faenza vince il derby con Lugo

Grande prova di forza della Fenix, aggiudicatasi il derby contro le cugine della Liverani Lugo con un netto 3-0, concedendo soltanto 33 punti complessivi. Le faentine partono a tutto gas imponendo il loro gioco e questa strategia è vincente, perché Lugo viene subito travolta come dimostra il 25-7 della prima frazione. L’intensità della Fenix non cala e grazie alle battute vincenti chiude ben presto i conti, conquistando gli altri due set 25-14 e 25-12.

“Le ragazze sono state brave ad entrare in campo senza pensare alla classifica – sottolinea coach Maurizio Serattini -, avendo come unico obiettivo quello di dare il massimo. Abbiamo giocato una buona partita e sono soddisfatto della prestazione della mia squadra, ma sono certo che Lugo non abbia vissuto una giornata positiva. Dovremo interpretare allo stesso modo anche la partita di sabato sul campo del Conero Umanabilli Ancona, ultima in classifica, dove dovremo dare il massimo e cercare di imporre subito il nostro gioco”.

La partita si disputerà alle 17.30 e sarà l’ultima del 2019 prima della pausa natalizia.

IL TABELLINO

Fenix – Liverani Lugo 3- 0

(25-7; 25-14; 25-12)

FENIX: Tomat 11, Casini 12, Melandri ne, Alberti ne, Gorini 7, Guardigli E. 2, Guardigli L. 14, Grillini 11, Emiliani ne, Baravelli 4, Maines, Galetti (L1), Martelli (L2) 1. All.: Serattini

LUGO: Lauciello 7, Chiapatti 3, Carnevali 1, D’Aurea 6, Gadoni 1, Petroncini 5, Drapelli 2, Ricci Maccarini (L1), Miola (L2), Martelli ne, Bau ne. All.: Benedetti

Classifica: Jesi 26; Rimini 21; Ponte Felcino Perugia 20; Fenix Faenza 18; Bleuline Forlì e Corridonia 16; VTB Bologna 15; Faroplast Perugia 13; Fermo 11; Cartoceto e Olimpia Teodora Ravenna 10; Persiceto 6; Lugo 4; Ancona 3.