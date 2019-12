Nella giornata di oggi 16 dicembre infatti, si sono svolte le tradizionali premiazioni degli Istituti Scolastici che in vario modo hanno preso parte alla Maratona di Ravenna 2019 e dei gruppi di animazione e delle band che sono state la cornice musicale della manifestazione. La sala multimediale dei Chiostri Francescani di Ravenna, a due passi dal sepolcro di Dante Alighieri, ha ospitato la consegna dei diplomi di Ravenna Runners Club e della medaglia ufficiale in mosaico realizzata a mano da Annafietta, effettuata dal presidente dell’associazione Stefano Righini alla presenza anche di docenti e dirigenti dell’Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna Ambito Territoriale di Ravenna.

Gli istituti scolastici premiati per i volontari messi in campo già dalle giornate precedenti l’evento per l’allestimento e la preparazione dei pacchi gara, oltre che nelle giornate di gara, sono stati l’ITIS Nullo Baldini, l’Istituto Tecnico Morigia-Itas Perdisa, l’IPS Olivetti Callegari, il Liceo Scientifico A. Oriani, il Liceo Artistico statale Nervi-Severini e l’IPSEOA Istituto Alberghiero T. Guerra di Cervia. Le stesse scuole, senza l’IPSEOA e con l’aggiunta del Polo Tecnico Professionale di Lugo, hanno anche ricevuto un riconoscimento per aver partecipato correndo la Martini Good Morning Ravenna 10,5K.

E dopo le scuole, è toccato alle band e ai gruppi di animazione che, dislocati lungo tutto il percorso della Maratona dello scorso 10 Novembre, hanno contribuito a creare una cornice davvero unica nel suo genere. Diplomi e attestati che sono toccati ai rappresentanti o ai portavoce di White Kings Band, Michele Guerra, Alfonsine Pop Folk, Gruppo Milleluci Alfonsine, Supernormal, Like Black Holes in the Sky, G&L Music, The Peter Sellers, OverThinking, White Kings Band, Wind Storm, Gianluigi e Brian V, Molinetto Arpa & Sax e infine Mama’s Scuola di Musica. Un lungo elenco che termina con Cheerleader e Chiefs Ravenna, consueti protagonisti dell’animazione sulla start line di Via di Roma.

“La giornata dedicata a Istituti Scolastici e Band – ha spiegato il presidente Stefano Righini a nome di tutta Ravenna Runnes Club – per noi ha un significato davvero speciale. Vogliamo infatti dimostrare ancora una volta l’apprezzamento per quanto fatto e la particolare attenzione che prestiamo ad ogni forma di volontariato e collaborazione nell’ambito di un evento che, senza il supporto dell’intero territorio romagnolo non avrebbe potuto raggiungere i traguardi degli ultimi tempi. Senza l’impegno di così tante persone la Maratona di Ravenna non potrebbe mai essere tale. A tutti loro va la nostra infinita gratitudine nella consapevolezza del ruolo imprescindibile rivestito da ogni singolo volontario, dal primo all’ultimo, senza distinzioni. Ogni compito è importante, da quello più semplice a quello più complesso”.