Weekend ricco di soddisfazioni per gli atleti del Circolo Ravennate della Spada

Fine settimana, quello appena concluso, che ha visto impegnate tutte le categorie agonistiche del sodalizio Ravennate. Iniziando dal futuro della scherma ravennate, sono salite sulle pedane forlivesi, in occasione della “Coppa di Natale, 11° Trofeo M. Noleggi” le categorie U14 e le preagoniste U10. Prima esperienza competitiva per gli atleti della categoria Esordienti U10, in pedana Martina Pizzini e Lorenzo Longobardi che emozionati ma determinati affrontano prima la fase a gironi, poi le eliminatorie dirette, raggiungendo entrambi il tabellone dei quarti di finale.

Per la categoria Prime Lame, Ravenna ha schierato in pedana due squadre, composte da Mariasole Romanini, Ettore Rossi e Pietro Zanzi, la prima, e Simone Leiva Fontana, Leonardo Faustino, Lorenzo Barlini e Nicolò Pederzoli, la seconda. Ottima partenza ai gironi per la prima squadra, più timida per la seconda, composta anche da atleti al loro debutto. Nel tabellone delle dirette percorso netto e vittoria finale 36-33 sulla rivale forlivese.

La seconda squadra ha preso confidenza con la pedana ed è riuscita a superare la prima diretta 36-34, fermandosi ad un passo dalla semifinale. Buona la prova della squadra composta da De Angelis Riccardo, Emiliani Alessandro, Mazzotti Tommaso e Marco Merola, per la categoria Ragazzi\Allievi, che ha raggiunto la quarta posizione. Per la categoria Maschietti\Giovanissimi la nuova formazione composta da Alessio Bazzocchi, Mattia G. Costa e Alessandro Brigliadori centra la finale a 8.

Contemporaneamente si è svolta a Burgos, Spagna, la tappa di Coppa del Mondo di spada femminile U20, che vede convocata dal CT S. Cuomo Alessia Pizzini. Ottimo il turno dei gironi dove ha chiuso con 5 vittorie su 6 assalti, affrontando vittoriosa prima la giapponese Nagai poi l’israeliana Feigin, fermata per l’accesso agli ottavi di finale dall’ungherese Kardos per una sola stoccata.

Nella sala di Ravenna, domenica 15 dicembre, si sono ritrovati, per un allenamento competitivo gli atleti delle categorie Cadetti e Giovani, dell’Emilia Romagna e dintorni, maschile e femminile. A fare gli onori di casa Matteo Magrini, Matteo Lontani, Giacomo Faccani, Cristian Montanari e Francesco Pizzo per la Spada maschile e Lucia Mazzini per la Spada femminile, che ha preso subito in mano la classifica fin dalla fase a gironi, e ha scalato senza tentennamenti il tabellone delle dirette fino al primo gradino del podio.

A Milano, sabato 14 dicembre, nella prestigiosa sede della Società del Giardino, si è svolto il “24° Trofeo Pellegrino” Challenge Triennale Internazionale di Spada Maschile categoria Assoluti. Per il Circolo Ravennate della Spada a.s.d. è salito in pedana Manuele Merendi. La classifica, dopo il turno di gironi, lo vede al secondo posto su 155 partecipanti, avendo fatto percorso netto, 5 vittorie su 5. Salta direttamente al tabellone dei 64. Si ferma per l’ingresso al tabellone dei 32, complice la lunga attesa ed un inusuale incidente di gara.