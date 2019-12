Cena di fine anno di Panathlon Club Faenza: ospite l’associazione “Aiuto Materno Luisa Valentini”

Giunge al termine l’attività 2019 del Panathlon Club Faenza, che per l’occasione propone una cena di Natale per scambiarsi degli auguri. Giovedì 19 dicembre, alle ore 20, al ristorante Hotel Cavallino di Faenza, sarà ospite anche l’associazione “Aiuto Materno Luisa Valentini” con il presidente Andrea Banzola, e altri rappresentanti dell’associazione faentina per raccontare la loro esperienza. L’attività dell’associazione di volontariato Aiuto Materno consiste nell’erogazione di alimenti e prodotti monouso per bimbi alle mamme meno fortunate.

La prenotazione, per motivi organizzativi, è necessaria al cerimoniere Paola Pesciarelli Lagorio (tel. 338.8188688) o via mail: panathlonclubfaenza@gmail.com.