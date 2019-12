Quattordici nuovi arbitri per la Sezione di Lugo

Con il nuovo anno alle porte il Presidente Cristian Zanzi e tutta la Sezione Arbitri di Lugo di Romagna accolgono 14 neo arbitri che dopo un lungo corso sul Regolamento del gioco del calcio, della durata di circa due mesi, hanno ottenuto l’idoneità. Il corso tenuto dal consigliere Luigi Pasi, osservatore in forza nell’organico della sezione di Lugo, si è svolto con lezioni frontali in aula con l’ausilio di filmati dimostrativi e test regolamentari. L’esame è fatto eseguito sotto la supervisione Giorgio Maldarelli del C.R.A. Emilia Romagna, Luigi Pasi responsabile del corso, Stefano Tampieri, Arturo Longanesi e Corrado Veroli.

La verifica costituita dalle canoniche due prove, i quiz teorici e la prova orale è stata superata da tutti i partecipanti. I ragazzi, spiegano dalla Sezione Arbitri di Lugo, hanno dimostrato di aver appreso al meglio, durante le lezioni, il Regolamento del Giuoco del Calcio ed il Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri. Grande soddisfazione da parte del Presidente Cristian Zanzi, che dopo essersi complimentato con tutti i candidati per l’impegno e per l’eccellente preparazione tecnica, ha esortato i ragazzi ad impegnarsi sin da subito nell’attività arbitrale curando la forma fisica ed atletica nel corso delle vacanze natalizie per presentarsi al meglio alla ripresa del campionato.

Questi i nomi dei nuovi associati che andranno ad arricchire il nutrito gruppo già presente nella nostra sezione: Azadou Ismael, Babacar Diop Serigne, Baratta Claudio, Bartolotti Gabriele, Erbacci Simone, Giornelli Federico, Lanconelli Davide, Mama Sohail, Rambelli Nicolò, Ricuperati Simone, Touil Mouaad, Turone Emanuele, Pastena Enrico, Khallouk Salim. La Sezione si congratula con loro accogliendoli con un caloroso in bocca al lupo per l’inizio di questa bellissima avventura.