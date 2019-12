Cotignola. Un weekend all’insegna dello sport al palazzetto di Barbiano

E’ in arrivo un weekend all’insegna dello sport al palazzetto di Barbiano di Cotignola sito in via Neri 1. Si comincia venerdì 20 dicembre alle 15, con una lezione a porte aperte di ginnastica ritmica a cura dell’associazione progetto Ritmica Romagna Asd. In programma dimostrazioni dei corsi formativi, avanzati e di gioco-ginnastica, oltre all’esibizione della squadra agonistica e delle classi promozionali.

Inoltre, Progetto Ritmica Asd organizza sabato 21 dicembre il Pigiama party di Natale. In programma dalle 19 fino alla mattina successiva cena, giochi, intrattenimento, scambio dei regali, pernottamento in sacco a pelo, colazione e scambio di auguri.

Infine, domenica 22 dicembre, a partire dalle 10 e fino alle 18, l’associazione Dodgeball Lugo Asd organizza la prima tappa del Torneo multigioco, progetto che prevede per le coppie partecipanti la competizione nelle classiche discipline di biliardino e freccette e nell’innovativo Cornhole, cioè le bocce del terzo millennio. Risultano iscritte al torneo ben 22 coppie, di cui tre facenti parte dell’Associazione Italiana Cornhole di Cuneo.