Scambio di auguri per la Pietro Pezzi Ravenna in attesa del match di Coppa Emilia Romagna

Nei giorni scorsi, la grande famiglia della Pietro Pezzi Ravenna si è ritrovata al Ristorante Vecchia Ravenna per il tradizionale scambio degli auguri in vista delle festività natalizie e di fine anno. La formazione ravennate targata Sirio, allenata da Matteo Guerra e Claudio Velastri, è diventata la seconda squadra cittadina dopo la Consar di Superlega, ed ha festeggiato in particolare la leadership nel campionato di serie C, dove veste i panni della matricola terribile (un ko iniziale contro l’Atlas Santo Stefano con cui condivide il 1° posto, e poi 7 vittorie di fila). Oltre alla presenza della formazione di 1a divisione, ha presenziato anche Vanni Monari, 1° tifoso e scopritore di Pietro Pezzi, cui è intitolata la società.

Esauriti gli impegni di campionato per il 2019, la Pietro Pezzi Ravenna scenderà in campo sabato pomeriggio, alle 17.30, alla Montanari, per ospitare la gloriosa Villa d’Oro Modena per il match che vale l’accesso ai quarti di finale di Coppa Emilia Romagna.