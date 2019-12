Sofia Zanotti chiude un 2019 ricco di successi: intervista alla portacolori dell’Atletica Lugo Icel

Sofia Zanotti, specialista del salto in Lungo, nel 2019 ha portato il suo record personale alla straordinaria misura di 6 metri e 12 centimetri ottenuta a Nembro, che equivale al nuovo record sociale Junior e Assoluto e alla seconda prestazione Regionale di sempre. L’atleta portacolori dell’Atletica Lugo Icel nel 2019 è giunta al 4° posto ai Campionati Italiani Assoluti di Bressanone, ha vinto la gara di salto in Lungo alla Finale Bronzo dei cds Assoluti di Orvieto e ben 8 volte ha saltato oltre i 6 metri.

In occasione della festa del sodalizio lughese l’uffcio stampa dell’atleta ha realizzato un’intervista che vi proponiamo di seguito:

Sofia, quest’anno sei migliorata molto, andando più volte oltre i 6 metri nel salto in Lungo, raccontami la tua stagione 2019:

“E’ stata una stagione molto soddisfacente, peccato che per 3 cm. non sono riuscita ad ottenere il Minimo per i Campionati Europei Under 20 e vestire la maglia Azzurra. Ma questo è un obiettivo che voglio centrare in futuro”.

Quali obiettivi ti poni per il 2020?

“Indossare la maglia azzurra anche se mi rendo conto che c’è molto lavoro da fare, ma voglio provarci con determinazione”.

Il sogno di ogni atleta sono le Olimpiadi, ma oltre le Olimpiadi a quale campione ti sei ispirata quando hai iniziato a praticare il salto in Lungo?

“Ivana Spanovic, atleta serba, che ha una tecnica inimitabile”.

Allenamenti duri e tosti, com’è il rapporto con il tuo grande coach Gabriele Obino?

“E’ un gran bel rapporto perché ci vediamo tutti i giorni ad allenamento, anche se qualche volta non ci capiamo bene si è creata una bell’intesa”.

Hai finito le scuole superiori ed hai iniziato l’università, come ti organizzi ora con gli allenamenti?

“Gli orari dell’università mi permettono di allenarmi tutti i giorni ed è solo una questione di organizzazione e motivazione”.

Il coach Gabriele Obino ha evidenziato come nella prima parte di stagione Sofia non sia stata fortunata perché fermata da due infortuni prima dei campionati Italiani di categoria quando poteva lottare per un posto sul podio e di quel salto a 6,15 metri con vento oltre la norma che non le ha consentito di staccare il pass per gli Europei Under 20:

“la mente va già al prossimo anno ai Campionati Indoor Promesse dove Sofia può lottare su un posto nel podio visto la determinazione con cui sta affrontando la preparazione invernale. Poi le gare outdoor si apriranno con l’appuntamento “azzurro” under 23 della stagione: i Giochi del Mediterraneo in Spagna! Volare basso e lavorare sono il nostro motto, ma i sogni non sono vietati!”