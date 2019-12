In bicicletta sotto l’Albero di Natale, continua il corso di Pedale Azzurro Rinascita per i bambini delle elementari

Pedale Azzurro Rinascita Ravenna anche durante le feste di Natale dà l’opportunità a tutti i bambini delle scuole elementari di poter svolgere al coperto un corso di ciclismo. Grazie alla tenso-struttura di Fornace Zarattini da sabato 21 dicembre (dalle 15.30 alle 16.30) si potrà partecipare al corso.

Cosa occorre: essere accompagnato da un genitore o da persona delegata; essere in tenuta sportiva con scarpe da ginnastica; portare il proprio casco protettivo (chi ne fosse sprovvisto sarà fornito dalla nostra società); essere in possesso del librettino verde per l’idoneità alla pratica sportiva non agonistica; le biciclette verranno messe a disposizione dalla società.

Per informazioni: tel. 368.3219646 (Sig. Paolo Giambianchi) e-mail ped.azzurrorinascita@libero.it.