Termina l’avventura di Enrico Sabba al Ravenna FC

La società Ravenna Football Club comunica di avere raggiunto l’accordo con Enrico Sabba per la risoluzione consensuale del contratto che legava il giocatore ai colori giallorossi. Per Enrico questa era la quarta stagione in giallorosso, arrivato nell’estate 2016 ha contribuito alla promozione tra i professionisti ed a questi anni ricchi di soddisfazione in Lega Pro. A lui va il sentito ringraziamento per l’impegno profuso e per il contributo alla causa giallorossa con l’augurio per le migliori fortune calcistiche e personali.