Ravenna, al via il V Torneo Venturi di Minibasket organizzato dalla Compagnia dell’Albero

È tutto pronto per la nuova edizione del Torneo Venturi, manifestazione dedicata al minibasket che la Compagnia dell’Albero organizza, dal 2015, grazie al sostegno della società Venturi S.r.l. Anche quest’anno la competizione è dedicata alla categoria Aquilotti e si svolgerà nella Palestra Mattioli della Scuola Media Don Minzoni (Via C. Cicognani, 8 – Ravenna), dove domenica 22 dicembre le quattro squadre partecipanti si sfideranno per tutta la giornata.

Si parte alle ore 10.00 con la partita tra Compagnia dell’Albero e Ca’ Ossi Forlì, seguita alle 11.30 dal confronto tra G.S. International Imola e Pallacanestro Pontevecchio Bologna. Nel pomeriggio le squadre torneranno in campo per le finali, alle 15.00 quella per il 3°-4° posto e alle 16.30 la finale per il 1°-2° posto. Novità di quest’anno è data dal “3 Point Contest”, una gara di canestri liberi in programma alle ore 14.00, che coinvolgerà tutti i ragazzi delle quattro squadre. Come da tradizione la manifestazione si concluderà con la cerimonia di premiazione, che anche quest’anno prevede l’assegnazione di un riconoscimento speciale, il “Premio Fair Play Livio Neri”, destinato al giocatore che meglio saprà interpretare i valori di rispetto, lealtà e correttezza, in omaggio all’indimenticato fondatore della Sezione Basket della Compagnia Livio Neri.

Per informazioni: 338 7322792 – sezionebasket@compagniadellalbero.it.