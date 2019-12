Ultima fatica del 2019 per i galletti: domenica 22 dicembre prova casalinga con l’Unione Capitolina

Il 2019 del Romagna RFC si conclude domani allo Stadio del Rugby di Cesena con la partita con l’Unione Rugby Capitolina, valida per il penultimo turno del girone di andata. Alle 14.30 è in programma il fischio di inizio di una partita che mette in palio punti preziosi per entrambe le squadre: per la Capitolina per restare agganciati alla vetta, cercando di approfittare al meglio dello scontro al vertice tra Medicei e Noceto; per il Romagna per rimpinguare il saldo al proprio attivo, che al momento conta solo i due punti di bonus ottenuti con Perugia e Catania, e chiudere l’anno al meglio davanti al proprio pubblico.

Dopo il difficile confronto con il Noceto della scorsa domenica, i galletti si troveranno di fronte a un altro ostacolo non semplice da aggirare: la squadra laziale è reduce dall’ampia vittoria sul Civitavecchia Rugby, quinto successo stagionale che li ha confermati tra le candidate alle prime posizioni del girone. Dopo la partita tifosi, squadre e staff del Romagna RFC si ritroveranno in Club House per il terzo tempo di Natale, occasione per chiudere insieme l’anno. Durante la giornata sarà presente un banchetto solidale dell’Istituto Oncologico Romagnolo, dove sarà possibile trovare alcune idee regalo realizzate a mano attraverso cui sostenere le attività dello IOR. Per la partita con la Capitolina, che sarà arbitrata dal Sig. Fabio Taggi (RM), sono convocati: Babboni, Bertoni, Buzzone, Coppola, Di Lena, Di Franco, Donati, Fantini, Fiori, Forlivesi, Gallo, Lamptey, Maffi, Manuzi, Mazzone, Onofri, Paganelli, Pierozzi, Pirini, Ravaioli, Scermino, Spighi, Strada M, Tauro, Velato, Villani.

Campionato di Serie A –VIII giornata: Romagna-Unione Capitolina, Napoli Afragola-Catania, I Medicei-Noceto, Perugia-Pesaro, Civitavecchia-Cavalieri Union.

Classifica: I Medicei e Noceto 29, Capitolina 25, Afragola e Catania 24, Pesaro 14, Civitavecchia 12, Cavalieri Union Rugby e Perugia 8, Romagna 2.