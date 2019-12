Russi Calcio a 5 asfalta il Balça per 5 a 1 recuperando punti sul Modena

Sabato 21 dicembre 2019, tra le mura amiche, i falchetti del Russi Calcio a 5 hanno superato per 5 – 1 l’insidioso Balça nel primo turno del girone di ritorno, guadagnando terreno sul Modena primo della classe, lontano ora 3 lunghezze. Gli arancioneri hanno offerto un’ottima prestazione e hanno controllato il match dall’inizio alla fine. I ragazzi di Balducci hanno salutato così il 2019 in seconda posizione in solitaria e sono pronti a passare le festività in piena tranquillità. Il Russi tornerà in campo l’11 gennaio sul terreno del Bellaria, settimo in graduatoria.

Marcatori: 2 Spadoni, Babini, Gurioli, E. Masetti.