Fenix Faenza chiude il 2019 al quarto posto

Natale da sogno per la Fenix. Le faentine chiudono un 2019 da record con la vittoria in casa di Ancona per 3-0, arrivando così alla pausa natalizia al quarto posto e a soli cinque punti dalla vetta. Niente male per la matricola di coach Serattini, adattatasi nella maniera migliore alla realtà della B2. Ad Ancona però il match non è per nulla una passeggiata nonostante la posizione in classifica delle giovani marchigiane potesse far pensare ad incontro a senso unico. Sono proprio le padrone di casa a partire meglio spingendosi sul 12-3 poi Faenza riordina le idee e si aggiudica il set 26-24 ai vantaggi. Un copione simile va in scena anche nella seconda frazione con Ancona che parte 6-0 per poi raggiungere il 10-4, non facendo i conti con la Fenix che recupera il passivo e si aggiudica la frazione 27-25. Meno combattuto è il terzo set vinto dalle romagnole 25-21 dopo aver condotto sin dalla prima azione.

“Arriviamo alla pausa natalizia nel miglior modo possibile – sottolinea coach Maurizio Serattini – e devo fare i complimenti alle mie giocatrici, perché sono state molto brave a disputare una prima parte di stagione da protagoniste. In queste prime dieci partite ho cambiato molte volte il sestetto iniziale, trovando sempre da tutte quante risposte positive e ora dobbiamo continuare su questa strada. Settimana dopo settimana vedo miglioramenti da parte del gruppo e per un allenatore è una grande soddisfazione. Riguardo alla gara con Ancona, credo sia l’ennesima dimostrazione che in questo girone non c’è nulla di scontato e che si viaggerà fino alla fine sull’equilibrio. Tutte le squadre sono competitive e in un simile scenario, avrà la meglio chi mostrerà più costanza fino all’ultima partita”.

La Fenix ritornerà in campo domenica 12 gennaio alle 17.30 contro il Ponte Felcino Perugia in un avvincente scontro d’alta classifica.

I RISULTATI

Ancona 0 – Fenix 3: (24-26; 25:27; 21- 25).

ANCONA: Fabbo 1, Marcellini 5, Mazzucchelli, Penna 4, Borgognoni, Canonico 4, Miecchi 8, Mastrocinque, Malatesta 19, Grucka, Calzolari (L1), Tega 3, Neba, Ciccitelli (L2). All.: Bacaloni.

FENIX: Tomat 2, Casini 12, Melandri 8, Alberti ne, Gorini 7, Guardigli E., Guardigli L. 10, Grillini 8, Emiliani ne. Baravelli 3, Maines, Galetti (L1), Martelli (L2). All.: Serattini.

Classifica: Jesi 26; Rimini 24; Ponte Felcino Perugia 22; Fenix Faenza 21; Bleuline Forlì 19; VTB Bologna 18; Corridonia 16; Faroplast Perugia e Fermo 14; Cartoceto e Olimpia Teodora Ravenna 10; Lugo 7; Persiceto 6; Ancona 3.