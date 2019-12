Lugo vince per il terzo anno consecutivo il titolo di campione regionale di spada femminile a squadre

Non si interrompe il dominio di Lugo nella spada femminile in Emilia – Romagna: domenica 22 dicembre, infatti, sulle pedane allestite presso il Piacenza Expo, le atlete lughesi hanno conquistato per il terzo anno consecutivo il titolo regionale a squadre di spada.

La formazione composta da Ilaria Battazza, Sara Billi, Sofia Billi, Sophia Rigon e Isabella Signani, dopo aver superato il girone eliminatorio, ha eliminato la compagine di Parma negli ottavi di finale e quella delle padrone di casa di Piacenza 1 nei quarti; in semifinale le schermitrici lughesi si sono poi trovate di fronte la squadra di Modena 1, che hanno battuto al termine di un incontro intenso e sofferto. La vittoria nella finale contro Imola, ottenuta con il perentorio punteggio finale di 45 – 29, ha infine consegnato alle ragazze lughesi il meritato titolo.

Ottima prova per Lugo anche nella gara maschile con la squadra composta da Ercolani Elia, Simone Greco, Guido Pirazzini e Matteo Tellarini che ha raggiunto il podio. Gli spadisti lughesi hanno autorevolmente superato girone eliminatorio, ottavi e quarti di finale per fermarsi solo in semifinale contro i quotati atleti della squadra Forlì 1. Il terzo posto è stato conquistato grazie alla bella vittoria della formazione lughese contro Ravenna 1 nella “finalina”.

La Schermistica Lughese arriva così nel migliore dei modi alla pausa natalizia, con risultati che fanno ben sperare in vista degli importanti appuntamenti agonistici in programma da gennaio.