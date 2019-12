Centro Sub Nuoto Faenza: successo degli Under 13 della pallanuoto. Esordio delle “stelline” del syncro

È stata la pallanuoto a tenere banco nei giorni che hanno immediatamente preceduto il Natale: le giovani squadre del Centro Sub Nuoto Club 2000 si sono trovate alle prese con avversarie di ottimo livello, comunque sempre “costruite” prima di quelle dei faentini: il risultato di prestigio non è mancato. Primi a scendere in acqua sono stati gli Under 18 guidati da coach Piero Calderoni, sotto le insegne e nella piscina della società amica di Lugo nel campionato Uisp di categoria: ad avere la meglio sono stati gli ospiti della WaterPolo Forlì per 8 a 6. “La nostra formazione Under 18 è composta da Under 15 e Under 17 – commenta Max Moretti, coordinatore degli allenatori -: siamo riusciti a gestire il risultato fino alla fine del terzo tempo, andando anche in vantaggio, ma quando la stanchezza si è fatta sentire abbiamo mollato e i forlivesi ci hanno battuto”.

Pronostico avverso e pienamente rispettato quello della squadra Under 15 che è stata ospite alla piscina “Gambi” della Ravenna Pallanuoto: i padroni di casa hanno prevalso con merito per 26 a 1, con i faentini a cercare sempre un’orgogliosa reazione e, trovandosi scoperti in difesa, trafitti con astuzia. A Faenza sono stati di scena gli Under 13 ospitando il President 2 Bologna, che non ha avuto scampo: 13 a 2 è il risultato che ha sancito il successo del Centro Sub Nuoto. “L’esordio nella vasca di casa ha portato la prima vittoria stagionale – sottolinea Moretti -: siamo davvero felici di come sta crescendo il gruppo e questo successo ci dà la carica giusta”. Le gare dei campionati di pallanuoto torneranno con il nuovo anno nel secondo weekend di gennaio, quando gli Under 18 saranno di scena a Lugo e gli Under 13 a Riccione, mentre gli Under 15, conclusa la Prima Fase di qualificazione si ripresenteranno il 19 gennaio alle 13.30 a Carpi per affrontare la Coopernuoto nella prima giornata degli Spareggi.

Intanto, dopo settimane di allenamenti le più giovani atlete del nuoto artistico si sono presentate al proprio pubblico nella “Prova delle Stelle”, esibizione per “Esordienti C” (nate nel 2011), “Esordienti B” (2010), ed “Esordienti A” (2008 e 2009). “Tutte brave, siamo contente di questo gruppo” ha commentato la capo coach Susanna Minelli, soddisfatta al pari delle co-allenatrici Michela Vendemiati, Gessica Rontini ed Asia Quadalti, le quali si occupano delle Esordienti B e C. Le ragazze del nuoto artistico torneranno in acqua, ancora nella piscina di Faenza, domenica 16 febbraio 2020 nel 1° Trofeo C.S.I. riservato ad Esordienti A, Ragazze e Juniores.