Domani 31 dicembre la prima edizione della Maratona di Classe

Domani 31 dicembre si svolgerà la prima edizione della Maratona di Classe.

La Maratona di Classe, organizzata da Teodora Ravenna Run, è nata per dare vita al sogno di un associato che ha concluso la sua 100^ Maratona il giorno del suo 65° compleanno.

“Abbiamo organizzato una maratona di… CLASSE, una gara che vede la partecipazione di maratoneti provenienti da tutta l’Italia e non solo – spiegano da Teodora Ravenna Run -. Al via ci saranno anche atleti extra europei che approfitteranno della maratona per prendersi qualche giorno e visitare Classe coi suoi tesori e Ravenna. La Maratona transiterà presso l’area esterna del Museo Classis Ravenna, che per l’occasione sarà visitabile a tariffe agevolate per tutti gli iscritti alla competizione. Nel pomeriggio si uniranno ai podisti anche i camminatori per la tradizionale Camminata degli Auguri”.

Ritrovo alle ore 8.00 presso Museo Classis, via Classense 29 Classe

Partenza ore 9.30 della gara competitiva di km 42,195 in circuito.

Possibilità di iscrizione non competitiva (max 2 giri del circuito) per accompagnatori.

Ore 15.00 Camminata degli auguri percorsi non competitivi di 7 km e di 2 km.

La Maratona di Classe ha tra i suoi obbiettivi anche la solidarietà: con l’iscrizione si potrà acquistare una confezione di lenticchie di Castelluccio di Norcia, portatrici di salute, solidarietà e buon augurio.

Per info iscrizioni@teodoraravennarun.it

Ermanno 339 7685603

Enrico 347 3678332

Teodora 351 5599243