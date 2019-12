Il manager del Godo Baseball Marco Bortolotti fra i cinque candidati a coach dell’anno 2019

Dal sito FIBS si apprende la notizia, anche nel 2019 come era già stato nel 2018, del manager del Godo Baseball Marco Bortolotti fra i cinque candidati alla nomina di coach dell’anno 2019 per il baseball. Il nome di Marco è stato fatto dai rappresentanti della stampa specializzata. Gli altri 4 nomi sono Daniele Frignani, Gianguido Poma, Mario Chiarini, Francesco Aluffi, un vero e proprio Gotha del mondo dei tecnici impegnati ai massimi livelli nel baseball italiano.



“Dal 3 gennaio 2020 fino al 20 gennaio sarà possibile – scrivono dalla società del Godo Baseball – da parte di tutto il movimento del baseball, esprimere la propria preferenza tramite la funzione apposita predisposta nella pagina sondaggi del sito FIBS, per selezionare i due candidati per il baseball fra i quali sarà scelto, alla coach convention che si terrà il 25 gennaio 2020, dagli stessi tecnici, il coach dell’anno 2019. Sarà possibile esprimere un solo voto, per una volta sola, per uno dei cinque candidati.”

Grande emozione e soddisfazione fra dirigenti, giocatori, tecnici, tifosi, appassionati dell’asd Godo Baseball per questo ennesimo riconoscimento “che fa onore, in primis, a Marco ma che inorgoglisce molto tutta la società e tutto il mondo del baseball godese e ravennate.”

“Siamo emozionati ed onorati – dichiara il Presidente Carlo Naldoni – per questo riconoscimento che premia l’impegno costante ed instancabile di Marco verso le squadre delle giovanili e di A1, della società Godo baseball nell’ambito della franchigia e della collaborazione che abbiamo attivato col Ravenna baseball, nell’ambito dei programmi di promozione sportiva e attività fisica nelle scuole. Questa bella notizia ci inorgoglisce ancora di più perché è il secondo anno consecutivo che Marco entra nella cinquina dei migliori coaches italiani fra i quali verrà eletto il coach dell’anno.” Nell’augurargli la migliore fortuna, abbiamo comunque il piacere di dirgli che per noi è già il migliore per la grande soddisfazione certamente sua, pienamente meritata, ma che regala anche a noi ed alla nostra storia.