E’ morto Armando Fico, storico segretario della UIL di Ravenna

Si è spento ieri sera 30 dicembre, all’età di 85 anni, Armando Fico, storico segretario generale della UIL di Ravenna dal 1982 al 1992.

Nell’esprimere le condoglianze alla famiglia ed in particolare alla figlia Milena, il presidente di TCR Giannantonio Mingozzi lo ricorda “nel suo straordinario impegno per consolidare l’industria ravennate, ai tempi dell’ANIC guidata da Enrico Mattei, della SAROM di Monti, poi dell’AGIP e dell’ENI, in un ruolo che vedeva il sindacato UIL crescere come numero di iscritti e come autorevolezza di fronte al sistema industriale”.

Mingozzi ne sottolinea altresì l’appartenenza al pensiero di ispirazione mazziniana, alla famiglia repubblicana del PRI e l’affetto mai dimenticato verso Ugo La Malfa; “salutiamo un protagonista della crescita economica di Ravenna, un sindacalista coraggioso che assieme a Manlio Monti, Gnani, Pinza e tanti altri costruì le fondamenta di un moderno sindacato dei lavoratori”.