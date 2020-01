Ritorno a casa per la Fenix. Domenica 12 gennaio gioca al PalaBubani

Dopo tre mesi positivi vissuti a Granarolo Faentino alla palestra della scuola media in Piazza Martiri di Felisio dove sono arrivate soltanto vittorie, la Fenix riabbraccia il PalaBubani, campo in cui ha conquistato la promozione in serie B2 lo scorso maggio.

Il primo incontro nell’impianto faentino si giocherà domenica 12 gennaio alle 17.30 contro il Ponte Felcino Perugia, big match dove in palio ci saranno punti pesanti per i play off.

“Siamo contenti di ritornare al PalaBubani – afferma il team manager Daniele Ferrari -, perché a quel palasport ci legano tante emozioni. La vittoria del campionato di serie C dello scorso anno è stata indimenticabile, come i tanti tifosi che ci hanno sempre seguiti. Non vediamo l’ora di ricreare quell’atmosfera.

Sono soddisfatto del cammino che ha fatto la squadra in questa prima parte di campionato, perché c’è sempre stata una crescita del collettivo e delle singole, tanto che siamo migliorati settimana dopo settimana. Non abbiamo mai avuto dei momenti di black out e questo è stato uno dei nostri punti di forza, ma soprattutto sono convinto che possiamo ancora crescere.

Ora dobbiamo riprendere la marcia dopo tre settimane di sosta, perché il 2020 inizierà con un match cruciale per noi: la partita contro Ponte Felcino sarà infatti uno snodo importante della stagione e ci dirà se possiamo puntare ai play off, ovvero al secondo o al terzo posto. Dovremo essere bravi a ritrovare subito il ritmo partita”.