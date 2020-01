Successo per la 1^ Maratona di Classe organizzata il 31 dicembre dalla Teodora Ravenna Run

Successo per la 1^ Maratona di Classe, organizzata dalla Teodora Ravenna Run il 31 dicembre.

“Ringraziamo tutti coloro che hanno partecipato, per la fiducia che ci hanno concesso- hanno dichiarato gli organizzatori con soddisfazione – . Abbiamo fatto muovere persone, fatte soggiornare a Ravenna, abbiamo dato l’occasione di unire passione sportiva e cultura, obbiettivi di Teodora Ravenna Run. Alla Camminata di solidarietà per la ricostruzione di Castelluccio di Norcia siete stati tantissimi e abbiamo visto tanti volti nuovi, fuori dal circuito del podismo”

La 1 Maratona di Classe ha visto tagliare il traguardo per primi Eleonora Brugnati e Lorenzo Lotti.

La ASD Teodora Ravenna Run, in una nota inviata alla stampa, ha voluto ringraziare il Museo Classis per aver offerto l’ingresso agli atleti e il gruppo dei Carabinieri volontario che ha presidiato i punti sensibili.

“Un migliaio di persone in giro per Classe sono state la nostra soddisfazione – conclude la nota – . Ora vi aspettiamo per la manifestazione podistica del 3 maggio. Dopo Classe, invaderemo il centro di Ravenna con la Teodora Ravenna Run: 10 Km non competitivi attraverso i monumenti simbolo della città”.