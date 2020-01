Eyob Zambataro primo arrivo del 2020 in giallorosso. Giocherà col numero 31

Eyob Zambataro è un nuovo giocatore del Ravenna FC.

Il 2 gennaio è stato raggiunto l’accordo per il tesseramento dell’esterno destro classe ’98 che che arriva in prestito dall’Atalanta fino al termine della stagione.

Il giocatore, cresciuto nelle giovanili nerazzurre, ha vissuto due stagioni nei professionisti tra le file del Padova, la prima culminata con la promozione in serie B e la scorsa in serie cadetta dove ha collezionato 11 presenze. Esterno di piede destro può disimpegnarsi con naturalezza su entrambe le fasce. Il numero da lui scelto è il 31.