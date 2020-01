Ufficiale il tesseramento di Nebil Caidi: il difensore ravennate firma fino a giugno 2021

La società Ravenna FC comunica che è stato raggiunto l’accordo per il tesseramento definitivo del calciatore Nebil Caidi, che ha firmato un contratto fino al termine della prossima stagione.

Difensore classe ‘88, Nebil vestirà per la prima volta la maglia della propria città. Per lui una carriera che parla da sola, con 283 presenze tra i professionisti, rappresenterà un importante rinforzo sia dal punto di vista fisico che di esperienza per la difesa giallorossa, indossando la casacca numero 19.