Verso la ripresa del campionato: Faenza Calcio in amichevole con il Massa Lombarda

Ha ripreso gli allenamenti dopo la sosta di fine anno il Faenza calcio che domani, 4 gennaio, ore 10.30 al “Neri”, affronta in un test amichevole il Massa Lombarda, pari categoria ma impegnato nel girone C di Promozione. Saranno in campo, tra gli avversari bianconeri il portiere Simone Lusa e l’attaccante Stefano Tosi.

Dopo la sosta di Natale, il Faenza di mister Alessandro Moregola aveva già effettuato allenamenti e partita vincendo 4-0 con il Cava Forlì e confermando il buon momento e lo stato di forma della squadra che inizia il 12 gennaio il girone di ritorno affrontando al “Neri” il Bellaria Igea Marina.