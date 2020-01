Mancano tre mesi alla Granfondo Via del Sale: ecco le novità dei percorsi 2020

Partenza e arrivo di tutti i percorsi: lo splendido lungomare di Cervia e la spiaggia del Fantini Club. La 24° edizione della Granfondo Via del Sale Fantini Club, in programma dal 17 al 19 aprile, è pronta a presentare i proppri quattro diversi percorsi, scelti per accontentare chiunque desiderasse partecipare alla manifestazione.

ll top di gamma per chi ha muscoli e mente preparati da mesi di allenamenti, è il percorso lungo di 152 km, che, con le sue quattro salite e un dislivello complessivo di 2050 metri, si piazza sul podio dell’impresa di domenica 19 aprile. Oltre ai dati prettamente tecnici, la vera sfida del team capitanato da Claudio Fantini è invitare tutti i guerrieri del pedale ad alzare gli occhi dall’asfalto per ammirare le vere ricchezze di questo territorio.

Oltre al celeberrimo parco della Salina di Cervia, che si incontra ad una manciata di chilometri fuori Cervia, regno incontrastato dei fenicotteri e di altre specie autoctone, il suggerimento è di godersi lo spettacolo del Castello di Teodorano, dove si trova il primo ristoro. Questo piccolo borgo di 70 anime che risale al 500, dove svetta la Rocca a difesa dell’antico centro, si può ammirare affrontando la prima salita di Montecavallo, di 8,2 km, con il 6% di pendenza media e punte massime del 15%.

Dopo Montecavallo, le ascese di Montefinocchio e Montepetra che avevano caratterizzato il percorso del 2019, vengono sostituite dalla bellissima salita di Ciola, da scalare in mezzo agli alberi in fiore, che diventa il punto chiave della corsa. Una salita che, affrontata dopo l’ascesa di Montecavallo, sarà la rampa più impegnativa e dura della competizione, con quasi 7 km al 6% medio (punte massime del 14%) per un dislivello totale di 353 metri.

Arriva poi la Cima Pantani, su Montevecchio. Un’ascesa che porterà gli atleti a quota 373 metri con una pendenza media del 6% e picchi del 14%, lungo 4 km di asfalto dove sono impresse le scritte “VAI MARCO… FORZA PIRATA”, fino a giungere al cippo a lui dedicato sulla sommità, dove ad attendere il passaggio di tutti i pedalatori ci sarà la musica dei MATTDAMON Rock n Roll, per regalare agli amici ciclisti un altro magico ricordo della Via del Sale Fantini Club, da portare nel cuore.

Gli organizzatori hanno scelto proprio Montevecchio per la Cronoscalata. Inoltre, la Cima Pantani sarà teatro di una sfida speciale contro se stessi e contro il tempo: tutti i partecipanti che percorreranno la salita rispettando il tempo massimo di 17 minuti, ma senza scendere sotto i 16 minuti, riceveranno un diploma e saranno inseriti nella speciale classifica della Cima Pantani.

Infine i partecipanti dovranno conservare le energie per affrontare l’ultima salita, di 4,5 km Paderno/Collinello, che rappresenta un ostacolo da non sottovalutare in direzione traguardo, godendo di uno splendido scenario in mezzo agli ulivi.

Il tracciato lungo della Via del Sale è, dunque, ideale per chi ha gambe e vuole mettersi alla prova su un percorso davvero impegnativo, ma allo stesso tempo affascinante, per lo spettacolo unico che si incontrerà sulla strada.

Gli altri percorsi

Variato anche il percorso medio di 105 km, molto divertente e adatto anche a chi è un po’ meno allenato. Il tracciato, che si snoda attraverso paesaggi fantastici dell’entroterra romagnolo, presenta due sole salite: quella di Montecavallo e quella di Paderno/Collinello.

Invariati invece i percorsi più corti della Via del Sale: quello da 77 km, cicloturistico, ed il Gourmet di 30 km. Una sola salita è posta all’interno del tracciato corto da 77 km ed è posizionata a circa metà gara. Si tratta della salita di Polenta, che presenta dei numeri interessanti: lunghezza di 6 km con punte massime al 15%. Insomma, non proprio una passeggiata, tuttavia il percorso corto è davvero meravigliosamente accessibile a tutti i muscoli più o meno allenati, e studiato per offrire scorci interessanti e unici sul territorio Romagnolo.

Il percorso Gourmet, infine, è una pedalata ciclo-gastronomica non competitiva ideale per un giro con gli amici e aperta a qualsiasi tipo di bicicletta, con partenza domenica 19 aprile alle ore 10:00 Si tratta di un percorso di 30 km completamente pianeggiante, che passa attraverso i luoghi più suggestivi della costa e dell’entroterra cervese. Banditi cronometro e agonismo, benvenuti palato fine e voglia di divertirsi, visto che le tappe, da fare con qualsiasi bici, sono vere e proprie soste di assaggio dei prodotti tipici locali.

Partecipa con la tua e-bike

Non poteva mancare un’iniziativa dedicata agli e-biker. Il percorso corto è infatti aperto a qualsiasi tipo di bicicletta elettrica: da corsa, mountain bike e biciclette gravel. È una scelta studiata per poter coinvolgere davvero tutti: anche chi è meno allenato potrà infatti assaporare l’emozione di essere parte di una manifestazione come questa (è comunque richiesto il tesserino da cicloamatore in regola per il 2020 per poter partecipare con l’e-bike).

Iscrizioni aperte dal 1° febbraio

Per chi non si è ancora aggiudicato il proprio dorsale, le iscrizioni riapriranno alle ore 21 del 1° febbraio, sul sito granfondoviadelsale.com. La quota di iscrizione di 50 euro, include la prestigiosa maglia tecnica celebrativa firmata Alé Cycling, nel modello uomo e donna, oltre ad un ricco pacco gara, la medaglia all’arrivo, 4 punti ristoro, assistenza tecnica e sanitaria, massaggi all’arrivo, e pasta party “illimitato”. Maggiori info sul sito.