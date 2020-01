Workshop con Ermanno Sbezzo di “Les Ballets Jazz de Montreal” al Ravenna Ballet Studio

Nel week end dell’11-12 gennaio il Ravenna Ballet Studio ospiterà un raffinatissimo Workshop di danza contemporanea con Ermanno Sbezzo attualmente primo ed unico danzatore italiano a far parte della famosa compagnia Les Ballets Jazz de Montreal.

La compagnia, attualmente impegnata in tour mondiale, è stata più volte ospite della nostra città , in particolare la scorsa stagione ha portato sul palcoscenico del Teatro Alighieri la sua ultima produzione, emozionante omaggio a Leonard Cohen.

Per il danzatore Ermanno Sbezzo questo sarà un dolce ritorno a “casa” in quanto legato alla scuola ravennate per la collaborazione che lo ha visto in tempi recenti insegnante dei corsi professionali