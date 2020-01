L’Orasì in viaggio verso Caserta: in Campania la attende una sfida non facile

L’OraSì Ravenna è partita questa mattina alla volta di Caserta, dove domani sera scenderà in campo per la quarta giornata di ritorno del campionato LNP. Si tratta della trasferta più lontana del girone Est per i giallorossi, per la prima volta in scena in un impianto storico della pallacanestro italiana come il Palamaggiò.

Il prepartita nelle parole di coach Massimo Cancellieri e Mikk Jurkatamm: “Domenica ci aspetta una gara non facile – commenta il tecnico teramano – Caserta è una squadra forte, ben allenata e con giocatori di valore, che all’andata ci ha messo in grande difficoltà e costretto ad uno sforzo supplementare in attacco. La nostra intensità difensiva dirà molto sul match e dobbiamo evitare distrazioni che permettano a Caserta di entrare in fiducia. Ho tanti ricordi legati alle mie sfide con i bianconeri, iniziando dal playoff con Montecatini nell’anno del mio esordio in panchina”.

“Sarà una sfida impegnativa, loro sono una squadra talentuosa, ricordo che all’andata è stata una partita molto dura – aggiunge Jurkatamm – Noi dobbiamo rimanere concentrati e fare quello che ci chiede il coach ricordandoci che ogni partita è importante e va affrontata con la stessa attenzione, indipendentemente dalla posizione in classifica nostra e dei nostri avversari”.

Palla a due domani alle ore 18, gli arbitri saranno Roberto Radaelli di Rho (MI), Umberto Tallon di Bologna, Chiara Maschietto di Treviso.

L’OraSì non sarà sola in Campania, saranno una trentina i tifosi giallorossi che seguiranno la squadra nella città della Reggia.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/), con aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp)