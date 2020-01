Trofeo della Romagna: confermata l’Antica Faenza del team Top Driver

Sta prendendo forma il Trofeo della Romagna,organizzato dall’Automobil Club San Marino,che nel 2019, all’esordio, ha riscosso un bel successo organizzativo; si tratta di raduni riservati alle auto storiche, che abbinano spunti turistici ed enogastronomici ad altri più strettamente sportivi, essendo previste prove di abilità di guida cronometrate tramite pressostati; sono confermate le sette manifestazioni dell’anno passato, iniziando il 26 aprile con la Coppa Città di Meldola del Racing Team Le Fonti, per proseguire il 7 giugno con il Raduno ACI Forlì/Cesena,il 4 luglio con il Revival Sadurano in notturna, il 19 luglio l’Antica Faenza del team Top Driver, sull’asse Faenza-Brisighella-Fognano,il 29 agosto il Giro dei Castelli di San Marino,il 27 settembre la Coppa Romagna dell’Hermitage Veteran Engine di Forlì, per terminare il 18 ottobre con il Trofeo Bisulli dell’Hf Club di Santarcangelo di Romagna;questo torneo è Open,aperto quindi a partecipanti provenienti da tutta Italia e anche dall’estero.