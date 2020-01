Nuovo sponsor per l’Olimpia Teodora: anche Sapir sulle maglie ravennati

Un nuovo importante sponsor si aggiunge alla famiglia dell’Olimpia Teodora che, a partire dal match di oggi domenica 12 gennaio, sulle maglie esporrà anche il logo di una prestigiosa azienda del territorio come Sapir, ovvero il principale Terminal Operator del Porto di Ravenna.

“Siamo una società – spiega il Presidente di Sapir, Riccardo Sabadini, che assisterà nel pomeriggio al match contro Roma al PalaCosta – a maggioranza pubblica e vogliamo sottolineare la nostra vicinanza al territorio sostenendo le realtà sportive ravennati, oltre che tante iniziative sociali e culturali. Da tempo siamo impegnati con calcio, basket e volley maschile, e ora abbiamo voluto aggiungere anche l’impegno nella pallavolo femminile, con l’auspicio che possa tornare nella massima serie”.

“Sentire la vicinanza di una così prestigiosa azienda del territorio – aggiunge il Presidente dell’Olimpia Teodora, Paolo Delorenzi – ci fa molto piacere anche perché rinsaldare il legame con la città era il primo obiettivo che ci eravamo fissati a inizio anno quando abbiamo iniziato il nuovo percorso. Grazie a questa nuova partnership cresce l’ottimismo sul futuro e si rafforza il nostro obiettivo di tornare in Serie A1 nelle prossime stagioni, anche in vista della nascita del nuovo Palazzo dello Sport a Ravenna”.