Vittoria per il Russi che travolge in trasferta il malcapitato Futsal Bellaria

Il Russi Calcio a 5 ha iniziato l’anno nuovo nella stessa identica maniera in cui aveva terminato il 2019. Con una vittoria e con cinque reti rifilate all’avversario di turno.

Al loro debutto nel 2020 i ragazzi di Balducci infatti hanno travolto in trasferta per 5 – 2 il malcapitato Futsal Bellaria, centrando così il decimo successo consecutivo. Gurioli, Cedrini, R. Babini, Gallamini ed E. Masetti hanno sigillato la vittoria più che meritata dei falchetti.

Gli arancioneri, secondi in classifica a tre punti dal Modena capolista, sabato prossimo tra le mura amiche ospiteranno l’Osteria Grande, terzultimo della classe.

Tabellino

Futsal Bellaria – Russi Calcio a 5 2 – 5

Marcatori: Gurioli, Cedrini, R. Babini, Gallamini, E. Masetti.