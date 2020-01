Fenix Faenza vola al terzo posto, vincendo contro Ponte Felcino Perugia

La Fenix Faenza vola al terzo, bagnando nel migliore dei modi il ritorno al PalaBubani. Le faentine si aggiudicano 3-1 il big match contro il Ponte Felcino Perugia grazie al carattere e alla solita determinazione, armi che stanno permettendo loro di disputare un campionato da protagoniste. E pensare che il primo set se lo aggiudicano le ospiti, brave a piazzare il break decisivo e ad aggiudicarsi la frazione 25-22 dopo aver spezzato un lungo equilibrio. Lo svantaggio non demoralizza la Fenix, anzi, le fa rialzare subito la testa. Il secondo set è infatti un dominio faentino come dimostra il punteggio di 25-13, mentre il terzo viene vinto grazie alla maggiore lucidità. Da applausi è invece il quarto, con le padroni di casa che partono sotto 1-6 costringendo coach Serattini ad esaurire i time out in pochi minuti: le sue parole risvegliano l’orgoglio delle ragazze che rientrano in campo ancora più determinate, chiudendo i conti 25-21, conquistando così la quarta vittoria consecutiva.

“Abbiamo giocato una partita positiva – spiega coach Maurizio Serattini – dove ancora una volta si è visto un buon atteggiamento e una crescita importante del gruppo. Siamo stati bravi a restare uniti anche nei momenti più difficili e a reagire al momento giusto. Non nascondo che stiamo disputando un ottimo campionato e ad oggi siamo addirittura nei play off, ma questa posizione non cambia i nostri obiettivi, perché la stagione è ancora lunga e il campionato è davvero equilibrato. Se guardiamo la classifica infatti siamo a tre punti dal primo posto, ma la settima ha soltanto tre punti in meno di noi e dunque tutto può accadere. Dobbiamo quindi pensare ad una partita alla volta a cominciare da quella di sabato contro l’Olimpia Teodora Ravenna, match insidioso da preparare nel migliore dei modi. Lo scorso anno abbiamo perso contro di loro giocando una gara negativa e questo dovrà aumentare la nostra voglia di vincere”. La partita in casa dell’Olimpia Teodora Ravenna si giocherà sabato alle 18 alla Palestra Mattioli di Ravenna.

I RISULTATI

Fenix Faenza 3

Ponte Felcino 1

(22-25; 25-13; 25-21; 25-21).

FAENZA: Tomat 18, Casini 23, Melandri, Alberti 9, Gorini, Guardigli E., Guardigli L. 10, Grillini 10, Emiliani, Baravelli 4, Maines, Galetti (L1), Martelli (L2). All.: Serattini.

PONTE FELCINO: Essienobon A. 12, Cicogna 4, Brizi 2, Moretti 8, Testasecca 2, Pani 3, Essienobon M. 1, Ragnacci 11, Santibacci (L), Maggesi ne, Tarli ne, Brugoni ne, Zanganelli ne. All.: Pugnitopo.

Classifica: Rimini 27; Jesi 26; Ponte Felcino, Fenix Faenza 24; Ponte Felcino Perugia e Bleuline Forlì 22; VTB Bologna 21; Corridonia 19; Faroplast Perugia 16; Fermo 15; Cartoceto 12; Olimpia Teodora Ravenna 10; Lugo 8; Persiceto 6; Ancona 3.