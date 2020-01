Fine settimana ricco di soddisfazioni per il Circolo Ravennate della Spada 

Nel fine settimana appena trascorso si è svolto a Ravenna il “V° Trofeo Città di Ravenna”, evento satellite rivolto alle categorie U14 e U10, grande la risposta di partecipazione dalle sale limitrofe e non solo, occasione per i nuovi atleti ravennati di mettersi alla prova in un ambiente familiare. Sabato pomeriggio aprono la manifestazione le categorie maschile e femminile delle annate 2006 2007. Miglior piazzamento della giornata di Alice Casamenti 5^, seguita dai compagni di sala Serena Merola, Marco Merola, Alessandro Emiliani e Tommaso Mazzotti. Domenica 12 Gennaio, salgono in pedana, al mattino, le atlete della categoria Bambine\Giovanissime.

Conquista il gradino più alto del podio Elena Antonucci, si ferma agli ottavi Mariagrazia Casadio. La giornata prosegue con gli atleti delle categorie Maschietti, rappresentata in pedana da Omar Shafie, Federico Bolognesi e Alessandro Brigliadori, e Giovanissimi, con Mattia G. Costa, ai piedi del podio, e Alessio Bazzocchi. Per l’evento intersala U10 sono 13 gli atleti in pedana per il sodalizio Ravennate. Nella Categoria Prime Lame raggiunge l’Argento Mariasole Romanini, al termine di un emozionante assalto di finale. Si ferma nei quarti Pietro Zanzi, a seguire Niccolò Pederzoli, al suo esordio, Lorenzo Barlini, Ettore Rossi e Leonardo Faustino. Podio anche nella categoria esordienti, replicano i risultati della settimana precedente Pietro Agostini, Argento, e Martina Pizzini, Bronzo, un sorridente Lorenzo Longobardi agguanta l’ottava posizione, seguito dagli atleti alla loro primissima esperienza: Alessandro Ranzi, Matteo Fusconi, Marcello Fresolone e Nicolò Pedriali.

“Un sentito grazie – scrivono dalla società – da parte di dirigenza e tecnici del Circolo Ravennate della Spada as.d. a quanti hanno contribuito alla riuscita dell’evento: in primo luogo agli atleti più grandi per aver sacrificato parte del loro tempo per aiutare ad arbitrare gli assalti, agli stessi atleti in gara che si sono poi riciclati a loro volta arbitri, ai genitori che hanno gestito la logistica riguardante ristoro, salute e igiene dei presenti”.