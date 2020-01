Ravenna Acquatic Team Ravenna vince il 18° Trofeo Città di Ravenna: tutti i risultati

Si è chiusa la 18^ edizione del “Trofeo Nuoto Master Città di Ravenna” svolto nelle giornate di sabato 11 e domenica 12 gennaio nell’impianto comunale Gianni Gambi. Ottima organizzazione, buona partecipazione di atleti e tante emozioni hanno contraddistinto anche questa edizione, conclusa come di consueto domenica con l’ormai tradizionale “Staffetta del prosciutto”: 4 x 100 stile libero a classifica unica con in palio 2 prosciutti; uno per la migliore staffetta femminile ed uno per la migliore staffetta maschile.

Per la quarta volta consecutiva, la compagine femminile di casa, la Rinascita Nuoto Team Romagna, si è aggiudicata il premio grazie all’ottima prestazione di Silvia Perini, Silvia Ghirardini, Sara Palleri e Marta Baldini, con il tempo di 4’30″56. Alla fortissima rappresentanza del Maranello Nuoto è invece andata la versione maschile del trofeo; un irrangiungibile per tutti 3’37″67 ottenuto grazie a Enrico Cardinale, Davide Sitti Boarini, Alessandro Cuoghi e Manuel Vincenzi.

Il quadro dei premi assegnati comprende anche le migliori prestazioni numeriche assolute maschile e femminile assegnate a Silvia Parocchi per i suoi 958,96 punti nei 50 dorso e a Vanes Terziani, 965,08 punti nei 200 misti. A Niccolo’ Ceseri è stato assegnato il prestigioso Trofeo “Paolo Ruspi” riservato alla migliore prestazione numerica assoluta per i 50 dorso maschili che quest’anno e’ stato di 950,80 punti per il ragguardevole tempo di 27”85.

La manifestazione è stata impreziosita anche da 3 record europei per staffetta; 1° record per Nuoto Livorno: 4×100 stile libero maschile categoria M280-319 tempo 4.46.27 precedente 4.56.54. E ben 2 record per Amici Nuoto Firenze: 4×100 stili misti maschile categoria M120-159 tempo 4.01.14 precedente 4.01.51; 4×100 stili misti mista categoria M120-159 tempo 4.21.02 precedente 4.22.38.

Completa il quadro delle premiazioni la classifica per società. Dopo l’esclusione della squadra di casa, organizzatrice dell’evento, è stata la forte squadra di Ravenna Acquatic Team Ravenna ad aggiudicarsi la coppa di prima classificata, per la prima volta nella storia di questo trofeo. A Maranello Nuoto, Imolanuoto, Seven Nuoto Master e Rari Nantes Romagna, le altre quattro posizioni premiate. Ottimo come sempre il bilancio per il “Team” di casa che abbina alla buona riuscita dell’evento un notevole bottino di medaglie: 48 in totale, di cui 21 ori, 17 argenti e 10 bronzi. Bottino pieno per Marta Baldini e Silvia Perini, oltre ad aver contribuito alla vittoria della staffetta 4 x 100 stile libero assoluta, hanno ottenuti i migliori punteggi tra le ragazze del Team e 4 ori. Marco Pellegrini e Fornasari Andrea le controparti al maschile che si fermano a 3 ori ed 1 bronzo.

Belle le prestazioni delle altre 2 squadre di casa: Aquatic Team Ravenna, già citata come prima nella classifica a punti a squadre e Endas Nuoto Ravenna. Prossimo importante appuntamento del circuito i Campionati Regionali in vasca corta che si svolgeranno in 3 giornate: domenica 16 a Forli e poi sabato 29 e domenica 30 a Riccione.