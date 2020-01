Rebecca Scardovi di Atletica Lugo vince titolo di campionessa regionale assoluta Indoor

Rebecca Scardovi è campionessa regionale assoluta e promessa nel Pentathlon Indoor. L’atleta portacolori dell’Atletica Lugo ICEL al Palaindoor di Padova ha fatto segnare 3155 punti che è il nuovo record personale. La sua gara in cifre : 9”51 nei m. 60 ad ostacoli, m. 1,54 di Alto, 9,50 m. con il Peso kg. 4, m. 5,09 di Lungo e 2’37”52 nei m.800 piani.

Rebecca ritorna in gara l’1 e 2 febbraio a Padova per i campionati italiani Promesse. Ad Ancona brillanti prestazioni attenute dagli atleti lughesi che vestono la maglia dell’Atletica Sacmi Avis Imola: nella gara di getto del Peso kg. 5 Alexander Geminiani si è migliorato fino a metri 13,26 che è il suo nuovo primato personale e non da meno sono stati i mezzofondisti Ismail Grirane sugli 800 m. (2° posto con il tempo di 1’56”71) e Riccardo Ghinassi nei m. 1500 (4’11”30 nei m. 1500). Tra le ragazze buone prove di Chiara Giovannini nei m. 200 piani (26”24 il suo tempo), di Erika Bolognesi (2’30”79 nei m. 800), e di M. Celeste Veroli (5’04”26 nei 1500 m.). Mentre a Modena si sono messe i luce Sofia Zanotti (2° posto nei 60 m. con 7”72) e Valentina Bianchi (3° posto nei 60 m. ad ostacoli con 8”83) .