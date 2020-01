Team Romagna Judo apre il 2020 con un argento al Campionato Assoluti di Lotta

Prosegue l’attività agonistica del Team Romagna Judo che apre il 2020 con grande successo cimentandosi nel settore lotta. Al Pala Pelliconi a Lido di Ostia si sono svolti i Campionati Italiani Assoluti di Lotta Gr/Sl/F. Chiara Degli Angioli (cat Juniores) fa la sua prima esperienza nel settore lotta essendo una judoka con al suo attivo grandi successi , nel 2019 Campionessa Nazionale AICS, CSIT WORLD SPORTS GAMES 3° classificata. Anche nella lotta come nel judo si distingue vincendo più incontri conquistando così la medaglia d’argento.

Andrea Gabelli (cat-Cadetto) inizia la sua esperienza anche nella lotta partecipando ad incontri amichevoli , al Torneo Internazionale Trofeo CISA, ben figurando. Il Team Romagna Judo 19 gennaio Andrea Gabelli parteciperà al Campionato Italiano Cadetti GR/F che si svolgerà Al Pala Pelliconi a Lido di Ostia. Il svolge la sua attività a Lugo, presso la nota palestra Ex-Enal in Via Emaldi 20; gli allenamenti si svolgono nei giorni lunedì, mercoledì e venerdì; i corsi sono rivolti ai bambini, ai ragazzi, al settore agonistico ed alla difesa personale; le iscrizioni sono sempre aperte e c’è la possibilità di fare prove gratuite; per informazioni contattare Susy 347 7946028 oppure Silvana 338 4883428.