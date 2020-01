Lorenzo Gavioli arriva nel Ravenna FC direttamente dall’Inter

Il Ravenna FC comunica che è stato raggiunto l’accordo per l’arrivo di Lorenzo Gavioli in giallorosso. Il centrocampista classe 2000 arriva a titolo temporaneo dall’Inter fino al termine della stagione. Si tratta di un centrocampista centrale approdato in nerazzurro a 14 anni, all’Inter ha vinto da protagonista gli scudetti Under15,17 e primavera fino ad essere convocato da Spalletti per la gara di Europa League contro l’Eintracht Francoforte. Le prestazioni in nerazzurro hanno fatto sì che Lorenzo vestisse le maglie delle nazionali giovanili fino all’under 20. In questa prima parte della stagione ha fatto parte della rosa del Venezia in Serie B. Il numero da lui scelto è il 6.