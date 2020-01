Russi. Premiati 300 atleti al Gran Galà del podista 2020

Il Gran Galà del podista 2020 si e’ svolto al Piteco Club di Russi allietato da Dj Mic-One. Sono intervenuti oltre 600 partecipanti di tutte le età, che hanno ballato e assistio alla presentazione delle premiazioni da parte di Lucia Sassi, speaker della serata e presidente G.S. Lamone di Russi, una delle società più importanti per numero di associati.

Il 2019 e’ stato un anno sportivo davvero entusiasmante ed e’ culminato con l’evento finale del Gran Galà del Podista, per i runners, gli organizzatori romagnoli e soprattutto per i volontari delle 21 societa’ podistiche facenti parte del Coordinamento Podistico Ravennate. I numeri da loro certificati, rivelatisi in controtendenza alla media nazionale e regionale, mostrano una netta crescita passando da 150 mila iscritti annuali, su ben 218 manifestazioni organizzate dalle varie societa’ del Coordinamento, a 157 mila circa appassionati (156,702 mila per l’esattezza) con oltre 20,000 competitivi. Il podismo è assurto, a livello provinciale ravennate sicuramente, a sport piu’ partecipato in assoluto.

Si e’ esordito con la classifica per numero di presenze del Coordinamento vinta dalla Societa’ Lamone di Russi; al secondo posto i Podisti di Porto Fuori ed al terzo i Podisti Cotignola. A seguire la classifica per punteggio del campionato provinciale del Coordinamento che ha visto invece al primo posto sul podio la Societa’ Lughesina di Lugo, al secondo posto la Societa’ Mameli di Ravenna ed al terzo posto nuovamente i Podisti Cotignola.

A seguire le premiazioni di quelle che anni fa erano solo iniziative collaterali alle gare, ad oggi invece entrate a far parte non solo del cuore dei podisti e non podisti ma anche di un circuito competitivo chiamato Promesse di Romagna che coinvolge ogni anno circa 2000 bambini piu’ le loro famiglie. Gare vere e proprie con loro classifiche e premiazioni dedicate a bambini e ragazzi dai 4 ai 15 anni che si cimenteno ogni anno in circa 20 prove (27° Gran Premio Promesse di Romagna nel 2019) . Degna di nota di queste gare dedicate ai piu’ giovani sopratutto la socializzazione, la forza di volontà che dimostrano questi piccoli nellimpegno sportivo ed anche il fatto che nessuno dei bimbi che approcciano a tali gare podistiche venga escluso, anzi! Infatti anche senza far parte di alcuna societa’ si puo’ partecipare con una semplice iscrizione, anche i bimbi piu’ piccoli tra i 3 e 5 anni, ovviamente come ”non competitivi”, ma tutti i partecipanti premiati e in egual modo! ai loro colleghi piu’ grandi tra i 5 ed i 15 anni, i quali invece sono in gara con regolare classifica finale.

I ragazzi delle Promesse di Romagna lungo la serata sono stati anche loro premiati come gli adulti sul palco a sottolineare ulteriormente l’importanza data al vivaio del settore podistico, che si auspica sia sempre ben tenuto presente anche dalle amministrazioni pubbliche come hanno dimotrato i Sindaci invitati e presenti all’ evento che li hanno premiati.

E quest’anno infatti anche a furor di popolo è stato scelto come ”Atleta dell’anno 2019” il giovanissimo Davide Tavalazzi classe 1998, ex Promesa di Romagna, per i suoi exploit agonistici ma soprattutto per la costanza, impegno e legame creato con gli atleti piu’ ”esperti”, a conferma di come l’impegno e valore assegnato alle nuove generazioni sia la direzione intrapresa, anche con la neonata societa’ ASD Teodora Ravenna Run, il nuovo fiore all’occhiello del Coordinamento Podistico Ravennate che sta attraversando una fase di vero e proprio restiling a livello sportivo e solidaristico!

La serata e’ proseguita poi con altre premiazioni ( in totale 300 atleti premiati ) di 154 atleti del Campionato provinciale del Coordinamento a cominciare sempre dalle categorie giovanili sino ai veterani. Questi atleti invece sono stati premiati dagli assessorati al turismo sia regionale che ravennate presenti alla serata a portare anch’essi il loro saluto, ed a significare i grandi obiettivi sportivi che ci si prefigge per il 2020, mirati a consolidare sia i risultati di partecipazione agli eventi organizzati ma soprattutto a continuare un lavoro di collaborazione per la promozione del territorio, convinti che il “turismo esperienziale”offerto da uno degli sport più sostenibili quale e’ il podismo, possa essere un volano eccezionale di promozione per tutto il territorio e questo da non dimenticare sempre grazie alla collaborazione tra volontari, privati e il supporto importante che offrono le amministrazioni pubbliche.