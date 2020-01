Sindaco di Cervia incontra Kevin Pintilie e Christian Dan campioni nazionali di karate

Il sindaco di Cervia, Massimo Medri e l’assessore allo sport Michela Brunelli hanno incontrato, ieri, 14 gennaio, i cervesi Kevin Pintilie e Christian Dan, campioni nazionali di karate. I giovani atleti fanno parte del Centro Karate Rimini-Cervia (Romagna Antica) e hanno partecipato al campionato nazionale Csen in cui si sono confrontate sui tatami di Fidenza più di 155 società provenienti da tutto il territorio nazionale per un totale di 2450 prove una delle più grandi rassegne di karate sportivo.

Kevin Pintilie di 7 anni sale su tutti i podi conquistando un oro, un argento e un bronzo. Non da meno la prestazione di Christian Dan di 11 anni che nelle tre specialità in programma conquista un argento e un bronzo, laureandosi anche lui campione nazionale. Il sindaco e l’assessore si sono complimentati coi ragazzi per il talento, la passione, l’impegno e per avere tenuto alto il nome di Cervia nello sport.