Prima prova del Campionato individuale Silver: i risultati delle atlete di Edera Ravenna

Domenica 12 gennaio si è svolta la prima prova del Campionato individuale Silver di ginnastica artistica delle categorie LB e LB3. Tanti i successi ottenuti dalla società sportiva Edera Ravenna in questa prima giornata di gare del nuovo anno sportivo. Nella categoria LB A3, primo posto per Melania D’Andrea Ricchi e argento per la compagna Alice Melini. Sesto posto per Viola Fabbri, complice l’emozione per la sua prima gara in questa categoria.

Sempre nella categoria LB, bellissimo oro per Linda Valgiusti, classe 2010. Nella categoria J1, 4º posto per Giulia Gasperoni, ad un solo decimo dal podio, mentre Alice Valgiusti ottiene l’argento. Bronzo invece per Vittoria Micelli, classe 2006. Nella categoria J3, terzo posto per Alice Gasperoni e argento per Giorgia Zaccaria. Viola Gimelli ottiene il secondo posto nella categoria S1. Nel pomeriggio si è svolta poi la gara per la categoria LB3.

Secondo posto in A2 per Camilla Bocchino, mentre nella categoria A3 Giorgia Benini ottiene l’argento. Quarta classificata Giulia Egitto, 6ª Rebecca Carlino, 7ª Anna Valpiani e 12esimo posto per Matilde Rossetto. Nella categoria delle piccolissime classe 2011, Giorgia Panieri conquista l’argento e la compagna Sara Ricci il bronzo. Per la categoria J2 3 posto per Lucia Bergamaschi, 5º posto per la compagna Sofia Pini. Sofia Agostini e Paola Vergallo ottengono il 4º posto parimerito nella categoria S1 a pochi decimi dal podio, 7ª invece Nicole Giunchi. Grande soddisfazione per i tecnici e la società Edera Ravenna, già al lavoro per affrontare al meglio le successive prove del campionato.