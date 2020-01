Grande successo del Circolo della Spada Cervia, impegnato nelle competizioni in Italia e all’estero

L’atleta cervese Matteo Galassi il 12 gennaio 2020 a Bratislava, in Slovakia, è stato il migliore degli azzurri nella gara individuale di spada maschile in Europa, il 1° tra gli Italiani in gara; gara d’interesse federale del Circuito Europeo Cadetti “Under 17”. Lo spadista italiano si è fermato agli ottavi di finale perché battuto dal russo Artem Sarkisian col punteggio di 15-14. Galassi si è classificato 15° in Europa su 350 atleti presenti nella competizione.

Nello stesso weekend a Gerenzano si è svolta la gara a squadre Open di spada F e M e gara di fioretto F individuale, prova di qualificazione zona nord: l’atleta cervese Beatrice Fava strappa il Pass con successo arrivando 13^ alle qualificazioni per la 2^ Prova Nazionale Assoluta a Caorle. Buoni risultati anche dalle squadre composte da: nella spada maschile, Edoardo Dell’Accio, Enrico De Pol, Matteo Rossi mentre nella spada femminile, Giulia Amici, Greta Carrozza, Beatrice Fava, Valeria Malavolti.

Nel frattempo la squadra dei giovanissimi atleti Cervesi impegnata a Ravenna al 5° Trofeo “Città di Ravenna” di spada GPG ottiene numerosi risultati: argento per Samuel Quartieri nella Cat. Maschietti, ad andare bene insieme a lui Jacopo Budini, Edoardo Forti, Francesco Cenni, Luca Righi e nella Cat. giovanissimi bene per Francesco Delfino arrivato 5°, bronzo per Greta Merola nella Cat. bambine, bronzo anche per la giovanissima Chiara Rossi e al 6° posto la compagna di sala Ginevra Carrozza, tra gli atleti più grandi in gara GPG nelle Cat. ragazzi/e allievi/e bene per Rachele Baruzzi, Nicolò Budini, Mattia Casadei, Gioele Trevisan.

Nella cat. Prime Lame hanno partecipato con buoni piazzamenti Lorenzo Benvenuti 10°, Riccardo Montanari, Diego Rustighi 9°, gli Esordienti nelle prime postazioni tra cui Kevin Grego, Giacomo Romboli.

Grande impegno dell staff del Circolo della Spada Cervia impegnato nel weekend su tre fronti in Italia e all’estero: Gerenzano, Bratislava, Ravenna, ogni giorno trasmette umanità, valori e disciplina a tutti gli atleti/e, alle giovani promesse. Il circolo si dice “orgoglioso per questi maestri, Greta Pirini, Devis Brunello, Enzo Bellagamba ed il preparatore atletico Giacomo Bottaro con tanto di sostegno del Presidente Giorgio Pirini”.