L’OraSì Ravenna attesa alla sfida in casa con Le Naturelle Imola. Cancellieri: “Fondamentale limitare gli errori”

All’indomani della notizia che ha ufficializzato l’assegnazione delle fasi finali di Coppa Italia LNP 2020 Old Wild West a Ravenna, l’OraSì si appresta a tornare in campo per la 19^ giornata di campionato (sesta di ritorno). E per le seconda volta in pochi giorni le luci del Pala De Andrè torneranno ad accendersi, questa volta per il match contro Le Naturelle Imola.

Queste le parole di coach Massimo Cancellieri alla vigilia: “Considero Imola una squadra dotata di grande talento offensivo, con una capacità di avere letture in attacco che hanno messo in difficoltà quasi tutte le squadre con cui l’ho vista giocare. Ha tanti punti fermi, è pericolosa nel tiro dall’arco, ha profondità soprattutto con Morse, che può dare solidità sia vicino a canestro che nel controllo dei rimbalzi. È una squadra che, se fatta giocare, ha la capacità di battere chiunque in questo campionato e lo dimostra il fatto che in ogni momento di difficoltà abbia sempre avuto una grande reazione, emotiva e tecnica. Per noi il tasso di difficoltà è altissimo e non nego che il grande sforzo prodotto per battere Piacenza sia un altro problema, per questo avrò bisogno che tutti, ma davvero tutti, siano attenti a non commettere errori. Limitare gli errori sarà la chiave per poter vincere la partita”.

Palla a due alle ore 18, gli arbitri saranno Calogero Cappello di Porto Empedocle (AG), Marco Rudellat di Nuoro, Lorenzo Grazia di Bergamo.

Durante l’intervallo si svolgerà un contest di tiro da tre punti in collaborazione con Med Store, la grande catena di negozi Apple Premium Reseller in Italia, partner del Basket Ravenna, che metterà in palio tre buoni sconto da spendere all’interno dei punti vendita Med Store.

La partita sarà trasmessa in diretta streaming su LNP PASS (https://lnppass.legapallacanestro.com/). Aggiornamenti in diretta sui profili social dell’OraSì Basket Ravenna alla fine di ogni quarto (Facebook, Instagram, Whatsapp)

Tifoseria ospite

Per la tifoseria ospite queste le modalità di accesso: l’ingresso e la cassa dei biglietti saranno in viale Europa, sia per la tribuna che per i biglietti delle poltrone, con apertura alle ore 17.00. Per quanto riguarda il parcheggio, gli ospiti dovranno utilizzare le aree del centro commerciale Teodora, situato proprio in viale Europa.

Prezzi: Poltrona (posto unico numerato) 22 euro, tribuna 17 euro (ridotto 10 euro per under 18 e over 65)