Un’altra vittoria per il Romagna che si aggiudica fuori casa la sfida con la Fiorentina per 14-25

Vince ancora la Pallamano Romagna, questa volta sul campo della Fiorentina smuovendo così la propria classifica. In una gara avara di

gol la squadra di Domenico Tassinari inizialmente fatica a trovare la rete e dopo essere andata in vantaggio al 5’ con Babini va addirittura

sotto dopo essersi fatta recuperare. Sulla lunga distanza però i romagnoli non perdonano e dopo il pareggio del solito Tassinari prendono

il largo con Mazzanti e Chiarini, il miglior marcatore della gara.

I padroni di casa tentano una reazione e accorciano con Deda poi il Romagna riesce a prevalere conquistando alla fine del primo tempo un

vantaggio di + 6 sugli avversari. Nella ripresa è ancora il Romagna a fare la partita. Dopo 48’’ la sblocca Gollini e Mazzanti aumenta il vantaggio, Chiarini e Di Domenico realizzano quanto più possono intervallati dalle marcature di Paoli, e da diversi falli che portano a sanzioni disciplinari. Il Romagna però ha il gioco in pugno e riesce a concludere la gara aggiudicandosi la partita 14 a 25.

TABELLINO

FIORENTINA: Bini, Sbrocchi, Borselli, Andalò, Carlotti 2, Capriani, Deda 1, And. Fratini 3, Alb. Fratini 1, Grandi, Ilies, Nigro 2, Pampaloni 2,

Paoli 2, Pieri 2, T.Romei 1. All. Romei.

ROMAGNA: G.Sami, Redaelli, Amaroli 1, Babini 1, Bartoli, Boukhris, Chiarini 7, Di Domenico 3, Gollini 3, Guerrini, Mazzanti 3, Montanari 1,

T.Sami 2, F.Tassinari 4. All. Domenico Tassinari.