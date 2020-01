Trasferta senza punti per il Romagna Rfc: il Pesaro si impone 31-12

La prima giornata di ritorno non lascia punti al Romagna RFC, sconfitto per 31-12 dal Pesaro Rugby. I marchigiani confermano il successo dell’andata e lo ottengono in modo molto simile, prendendo il largo nel secondo tempo dopo un primo tempo piuttosto equilibrato. Sono i padroni di casa del Pesaro ad aprire le marcature, al 12’ con la meta di Fiorentini trasformata da Natalia che interrompe l’inerzia della prima porzione di partita. I galletti rispondono, al 30’, con la meta di Strada, ma non basta per ristabilire la parità perché il calcio di trasformazione di Gallo non va a bersaglio e lascia il parziale sul 7-5.

Nel secondo tempo il Romagna fa più fatica a contenere l’iniziativa dei pesaresi, che al 9’ trovano la meta del raddoppio con Maccan e dopo pochi minuti prendono il largo con un’altra meta trasformata. Il momento è buono per i padroni di casa, che al 18’ mettono in cassaforte il bonus offensivo con un’altra marcatura pesante, che li porta avanti per 26-5. Il Romagna tenta il tutto per tutto per riavvicinarsi, ma soltanto nel finale dell’incontro riesce ad avere la meglio sulla difesa avversaria con Gallo che segna e trasforma la seconda meta romagnola di giornata. Ma proprio allo scadere ecco che sono di nuovo i padroni di casa a sorprendere i galletti e a segnare, con Salvi, la meta che chiude l’incontro sul 31-12, risultato che lascia al Pesaro il Trofeo dell’Adriatico in palio in questo derby.

Resta dunque invariata la situazione in classifica dei galletti, che restano fermi a 4 punti in coda e a meno 5 dal Perugia, a sua volta oggi uscita senza punti dal confronto con il Noceto. Domenica il Romagna torna sul campo di casa dello Stadio del Rugby di Cesena per la partita con il Civitavecchia.

I RISULTATI

Campionato di Serie A 2019-20 (girone 3) –X giornata

Domenica 19 gennaio, Stadio Toti-Patrignani di Pesaro

Pesaro Rugby-Romagna RFC 31-12 (mete 5-2; primo tempo 7-5; punti conquistati 5-0).

Pesaro Rugby: De Angelis, Nardini (31’ st Babbi), Erbolini, Piccioli, Salvi, Natalia, Boccarossa (31’ st Ceccolini), Antonelli, Venturini, Bettucci, Campagnolo (19’ st ?), Ruffini (2’ st Villarosa), Fiorentini (2’ st Tripodo), Maccan (33’ st Solari), Leva (33’ st Galdelli). A disp: Del Bianco, Cardellini. All: Mazzucato.

Romagna RFC: Gallo, Donati, Fiori (1’ st Greene), Di Lena, Tauro, Martinelli (20’ st Spighi), Onofri (38’ st Maffi), Bertoni, Gigante, Lamptey (38’ st Mazzone), Pirini (38’ st Dell’Amore), Paganelli, Fantini (38’ st Coppola), Manuzi (20’ st Velato), Strada (6’ st Buzzone). All: Luci.

Arbitro: D’Elia.

Marcature: primo tempo, 12’ m Fiorentini tr Natalia (7-0), 30’ m Strada nt (7-5); secondo tempo 9’ m Maccan nt (12-5), 12’ m Salvi tr Natalia (19-5), 18’ m Tripodo tr Natalia (26-5), 40’ m tr Gallo (26-12), 41’ m Salvi nt (31-12). Cartellini: 21’ pt giallo Bettucci, 26’ st giallo Bertoni. Calciatori: Natalia (Pesaro) 3/5, Gallo (Romagna) 1/2. Note: giornata ventosa.

Campionato di Serie A – X giornata: Cavalieri Union-Amatori Catania 15-12, Pesaro-Romagna 31-12, Capitolina-Medicei 23-5, Noceto-Perugia 29-15, Civitavecchia-Napoli Afragola 18-23. Classifica: Noceto 40, Capitolina 39, I Medicei 38, Catania 30, Napoli Afragola 28, Pesaro 25, Civitavecchia 20, Cavalieri Union Rugby 17, Perugia 9, Romagna 4.