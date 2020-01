Grandi risultati per Atletica 85 Faenza ai campionati di Cross regionale: i risultati

Lo scorso weekend i giovani di Atletica 85 Faenza BCC hanno continuato le gare indoor, questa volta nel palazzetto modenese. Occasione per gli atleti della cat. Cadetti di gareggiare, riportando risultati come testimoniato dai numerosi primati personali fatti registrare: Elena Forghieri sui 60hs in 10’’58 segnando il proprio PB; Sofia Tarozzi sui 60hs 10’’97 anche lei PB; Elena Benedetti sui 60hs in 11’’88 al PB; Matilde Bandini sui 60m piani in 8’’98 PB; Valentino Chirita sui 60m piani in 8’’16 e PB; Nicolò Cavina sui 60m piani in 9’’06;Francesco Dotti sui 60m piani in finale A con 7’’69 e PB. Sempre nell’indoor, ma passando al palazzetto di Ancona in cui si sono sfidati gli atleti della cat. Allievi: Mattia Ferri (2004) che nell’alto ha saltato 1,75m riuscendo quasi ad oltrepassare anche l’asticella posta ad 1,80m al primo tentativo; e Arianna Marocchi (2004) che ha saltato 4,66m nel salto in lungo.

Inoltre, il Presidente di Atletica 85, Carlo Visani, nella giornata di sabato scorso, ha poi avuto l’onore di ricevere per la società la premiazione per i risultati conseguiti nel campionato Non Stadia 2019 alla sede nazionale della FIDAL. Riconoscimento dovuto al 2° posto ottenuto dalla super squadra master delle Signore della Corsa nell’anno appena terminato.



Il Presidente di Atletica 85, Carlo Visani, a Roma per la Premiazione campionato Non Stadia 2019

Al CdS Cross regionale, infine, grande affluenza e moltissimi risultati di pregio per A85. Si segnalano le prestazioni individuali di: Daniela Valgimigli 3a SF35 nel cross km 3; Silvia Laghi 2a SF 40 nel cross km 3; Lara Gualtieri e Manuela Brasini, rispettivamente 2a e 3a SF45 nel cross km 3; Maria Lorenzoni e Paola Bertolucci, rispettivamente 2a e 3a SF60 nel cross km 3; Loredana Dolci, 3a SF70 nel cross km 3; Marta Billi 2a SF75 nel cross km 3 che valgono allasquadra master delle Signore della Corsa il primo posto dopo la 1a prova delle 3 in programma. Qui tutti i risultati http://www.fidal.it/risultati/2020/REG22449/risultat.htm.



Le Signore della Corsa impegnate a Bologna per i CdS Cross