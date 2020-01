Grandi risultati per Edera Ravenna alla prima prova del campionato a squadre di Cesena

Domenica 19 gennaio si è svolta a Cesena la prima prova del campionato a squadre LC ed LC3: tre le squadre impegnate nella competizione, con buoni risultati. Ottimo esordio per le atlete dell’Edera: la squadra nella categoria LC composta da Chiara Torlo, Elena Casadio, Sofia Mengoni, Sara Mengoni, Francesca Benini e Alice Fazio si classifica al quinto posto, su 24 squadre.

Nella categoria LC3 argento per la squadra composta da Sofia Rivalta, Alessia Salatelli, Andrea Parisi; quinto posto invece per Siria Venturi, Caterina Gerardi, Elisa Fabbri, Arianna Conti e Marta Filippi. Grande soddisfazione per i tecnici e la società Edera Ravenna, già al lavoro per affrontare al meglio le successive prove del campionato.